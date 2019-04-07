明年2020總統大選，國民黨到底會派誰出戰民進黨蔡、賴，讓各界相當好奇，而聲量居高不下的台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，自從九合一選舉至今，仍是國內媒體追逐的對象。有網友就認為，媒體老拿「國家級議題」追著柯、韓跑，都快忘了現在誰是總統誰是行政院長，並向大家發問，台灣現在是不是變成三首長了？其他網友則認為，「韓國瑜幾乎每天都被問兩岸外交，這格局已跟總統沒兩樣」。

據《美麗島電子報》本月1日所做最新民調，若由韓國瑜、台北市長柯文哲、總統蔡英文3人交叉比較，韓國瑜目前暫居領先，以35.4%支持度些微領先柯P的27.8%，也領先蔡英文的22.6%。此外，韓國瑜近日接受媒體專訪時也稱，感覺柯P是一個很認真的人，但效果卻是零分，跑錯方向。他讚柯一年365天，早上7點忙到晚上12點全部都在忙，但方向卻不是非常好。

網友alex8725在批踢踢網路論壇發文，「看了一下最近的媒體，每天拿國家級的議題追著柯韓跑，不講我還以為，柯文哲是總理（內政），韓國瑜是總統（外交）！還是柯文哲是濁水溪以北總統，韓國瑜是濁水溪以南總統，有沒有人可以幫忙解惑一下？」

其他網友則說，「韓國瑜幾乎每天都被問兩岸外交，這格局已跟總統沒兩樣」、「北總統柯文哲南總統韓國瑜，DPP在野監督」、「就政府無能沒作為 不然就是放爛 然後怪韓」、「不然你以為北柯南韓在講啥」、「是雙首長制，蔡英文是外交大使，謝謝」、「小英只會念稿沒新聞爆點」、「雙首長，北柯南韓讀稿姬」、「柯韓動物園正副園長 一堆綠吱哇每天向他們抗議香蕉骨頭」。

(中時電子報)