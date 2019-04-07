前新北市長朱立倫今天上午明確表態要黨中央儘速徵召高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，並表示若徵召就沒有初選的問題。同樣宣布過要參選總統的台北市議員羅智強今天也在臉書跟進，表態退選，同聲呼籲黨中央直接徵召韓國瑜，團結拚勝選。

羅智強表示，他是國民黨第一位宣布投入2020年總統大選的人，但他參選本來就是希望幫國民黨催出最強將，而現在，總統大選的選舉態勢已經明朗。根據各方民調，最強將就是韓國瑜，所以他正式宣布退選，並呼籲國民黨直接徵召韓國瑜。

羅智強諷刺，國民黨舉黨只剩「金平大將軍」一人死守「卡韓山海關」反對徵召韓國瑜。他認為，國民黨主席吳敦義如果真有心要挺韓，要溝通的不是朱立倫，而是王金平。希望黨中央負起責任，與王金平協調，若王金平仍執意參選，吳也應展現不讓「一人卡全黨」的魄力，承擔責任徵召韓國瑜。

此外，羅智強也呼籲吳敦義説清楚，自己到底參不參選2020總統，吳始終未鬆口不選，外界可以合理懷疑吳是否是現代版「一桃殺三士（韓朱王）」，以提名爭議為自己選總統清路障的可能性。吳一日不表明是否參選，這樣的疑慮就一日難解，這將對國民黨造成極大傷害，也將嚴重斲傷吳主席的公信力。

羅智強認為，國民黨已經成功玩殘了朱立倫，國民黨自己的好感度也開始崩盤，現在甚至連韓國瑜，也被逼上了極大的壓力鍋開始受傷，「這些難道不是主持規則者的私心造成的？」如果最後2020國民黨不能重返執政，「我告訴大家，絕對不是因為民進黨多好，而是國民黨把自己玩倒！」

羅智強強調，語重是因為關心，而關心的不只是國民黨能否重返執政，更關心能不能團結一致，讓囂張跋扈、濫權分贓、視民豬狗、關說司法、破壞和平的民進黨下台反省。國民黨已經失血四個月了，呼籲吳敦義承擔責任，徵召韓國瑜，不要再凌遲國民黨、不要再凌遲朱立倫，也不要再凌遲韓國瑜了。

(中時 )