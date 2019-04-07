機捷站區跌倒 捷警、機捷協助旅客就醫 14:292019/04/07 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 旅客在機捷站區跌倒，捷警以及機捷人員協助就醫。（甘嘉雯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 旅客在機捷站區跌倒，捷警以及機捷人員協助就醫。（甘嘉雯翻攝） 從越南搭機返台的涂姓旅客6日走進機場捷運站區準備搭車時，不慎遭站內地板伸縮縫絆倒，造成涂女身上多處受傷，當時正在A12站值勤的捷運警察王瑞富，見狀立即上前了解狀況，並主動通報站長與捷警勤控中心。 經涂女家人決定，警方與A12站的站長共同陪同涂女至第一航廈附屬壢新醫院檢查，初步診斷情形為左膝、頭部與胸部挫傷，並無大礙，但家屬仍感謝警方與機捷人員的及時協助。 (中時 ) #機捷 也許您會感興趣 推薦閱讀 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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