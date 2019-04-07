旅客在機捷站區跌倒，捷警以及機捷人員協助就醫。（甘嘉雯翻攝）

從越南搭機返台的涂姓旅客6日走進機場捷運站區準備搭車時，不慎遭站內地板伸縮縫絆倒，造成涂女身上多處受傷，當時正在A12站值勤的捷運警察王瑞富，見狀立即上前了解狀況，並主動通報站長與捷警勤控中心。

經涂女家人決定，警方與A12站的站長共同陪同涂女至第一航廈附屬壢新醫院檢查，初步診斷情形為左膝、頭部與胸部挫傷，並無大礙，但家屬仍感謝警方與機捷人員的及時協助。

(中時 )