要求讓座有理？網友搭高鐵自由座北上時，在台中遇到一名自稱孕婦的年輕女性，帶著老人要求讓位，她問對方「老人加孕婦的情況不是應買對號座？」，對方竟回嗆說買不到票，她最後讓座加價改到對號車廂，並無奈說到，自己已連2天頭痛流鼻血有隱性需求，難到應該掛牌子在身上才能坐嗎，更表示讓座是「不想讓自己變成沒有溫度的人」。

有網友在《爆怨公社》臉書社團發文表示，搭高鐵自由座北上，在台中時遇到了一名年輕女生，帶著老人家坐到隔壁，並聲稱是孕婦要她讓座，原PO表示，對方看起來又年輕又超瘦，看不出來有身孕，便回問「這種情況你們是不是該買個車票？畢竟是老人加孕婦」，對方竟態度很差的回說「就買不到票」，讓她立刻回「那就早點買」。

原PO表示，列車人員約5分鐘後前來詢問，是否有乘客願意加錢坐對號座，對方問了金額後卻不再出聲，她最後決定起身讓座說到，「出門前阿嬤交代要結善緣」，最後加25元換到對號車廂後，發現還有一堆空位，想起對方說買不到票，讓她直呼「神奇了」。

原PO補充，讓個位沒什麼，但自己連續2天都半夜流鼻血1個小時才止住，頭痛頭暈的要命，屬於隱性需求，「難道應該掛牌子在身上才能坐博愛座嗎」，也說到自己平常也都據理力爭，只不過當時老人態度很好，「不想因為佔了理字，就讓自己變成沒有溫度的人」。

不少網友留言，「態度差別讓位」、「不要臉沒極限」、「自由座車廂光博愛座就佔一半了，還讓」，「態度那麼差，就慢慢站吧」、「要位子為何不買對號座」、「都知道自己是孕婦了，幹嘛還省那個錢，再要求別人讓座」。

(翻攝爆怨公社)

(中時電子報)