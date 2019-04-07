國際影后章子怡2015年嫁給音樂人汪峰，除了給老公添了個女兒「醒醒」之外，也把繼女「小蘋果」熙熙視如己出，無論外界如何酸言酸語，無庸置疑的是一家四口感情融洽，生活相當幸福，沒想到長成少女的熙熙，竟因為貼出一張照片，而讓繼母章子怡威脅喊打？

章子怡曾說過對兩個孩子平等對待「姊妹都一樣的」，沒想到如今竟喊要打熙熙？據《新浪娛樂》報導，14歲的熙熙日前在個人微博貼出幾張自拍近照，黑長髮、白皮膚加上嫣紅小嘴，還有雙充滿靈氣的大眼，這幾張照片相當清純美麗。

熙熙不只是貼出近照，還留言問大家：「長髮好看，還是短髮？」，就是這話釣出了媽媽章子怡關切，回應：「等我電影殺青，剪個『屁簾兒』放飛一下，您卻『飛』啦 夢境美，再短打屁股」，其實是捨不得女兒剪掉美麗的長髮，也看得出母女間互動溫馨，處處是愛，難怪章子怡被封為「中國好後媽」。

(中時電子報)