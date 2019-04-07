出道多年的陳翊萱，靠運動與飲食控制在半年中瘦下21公斤，被封「性感微女神」。這對她來說其實是人生很大改變，因為前些年她還是「棉花糖女孩」時，就曾萌生離開演藝圈的想法，並開始積極找副業出路。

陳翊萱表示，過去雖然常被稱大眼小臉漂亮，但自己清楚每年都穿同一件衣服，發現今年又比去年緊就會暗自難過，然後又得再買大一號。所以好幾年前就覺得遲早要退出演藝圈，「尤其我本來就不是一個喜歡爭喜歡出頭的人」。後來她一直在思考要開始尋找副業出路，於是開始學做甜點，考烘焙丙級、學插花，就是想看看有什麼副業比較適合她。

陳翊萱瘦下來後也多了美體代言。（艾迪昇傳播提供）

她甚至曾想弄個小餐車賣鹹酥雞，「念書時的夢想就是賣鹹酥雞、香雞排或滷味，因為我太愛吃了。還想到要賣冷凍餃子，因為我家自己包的餃子超好吃，以前拿去給心湄姐吃，連她都說好吃」。

她說，前兩年工作變少，存款幾乎歸零，但是家人都還是支持她，爸爸還說「反正妳有什麼困難，不用怕，我們永遠挺妳支援妳」，讓她非常感動也慶幸有家人跟朋友的陪伴跟支持，家也永遠都是她最好的避風港。

她因瘦身有成，最近常在媒體上曝光，完美線條引起不少廠商注意，紛紛上門邀約合作。近日就以六位數的價碼接下美體商品官網形象代言人，這也是繼她擔任健身房代言人後，第一次接到美體商品的代言，讓她相當開心。

繼上週裸上半身的性感照片曝光令人驚艷後，她這次身穿合身細肩帶的連身長裙，微露事業線，秀出姣好身材，眼神也流露出不同以往的自信感，她說：「到了40歲更懂得要愛自己，我覺得現在的自己比20歲的自己更好了！」

(中時 )