大甲媽遶境藍綠白大咖齊聚！吳敦義抵達鎮瀾宮

國民黨茶壺風暴還在上演，大甲媽遶境讓藍綠白大咖齊聚！前立法院長王金平、國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜前後腳抵鎮瀾宮。吳敦義回應總統人選時說「我們會在最適當的時間做最適當必要的安排」。至於媒體問吳是否棄選總統，吳則未回答。

大甲媽將於今天深夜起駕，國民黨主席吳敦義下午前往參拜，對於朱立倫上午呼籲徵召韓國瑜選總統，吳敦義不願表態是否徵召，僅表示會在最適當的時間做最必要的安排，希望用最好方式推選最有機會能夠代表中國國民黨參選總統；至於媒體問吳是否棄選總統，吳則未回答。

吳敦義下午到鎮瀾宮參拜媽祖，一下車不接受訪問被媒體團團圍住，人潮將現場擠得水洩不通，也發生推擠情形。

對於朱立倫上午呼籲徵召韓國瑜，吳敦義參拜完媽祖後表示，會在最適當的時間做最必要而適當的安排，因黨裡有意願參選的人滿踴躍，好在大家都有誠心誠意，希望用最好的方式推選最有機會能夠代表中國國民黨參選總統。

吳敦義說，乃至於也有很多位要代表中國國民黨參選立委，我們會有耐心跟誠心，逐漸能夠溝通協調，讓大家有堅定的共識，這一點很重要，全部22縣市中，我們能有15位縣市長，主要是有協調很有誠意，幾乎沒有人違紀參選，我們有耐心跟誠意，各位請放心。

至於現場媒體記者追問，吳敦義自己是否放棄選總統？吳則未回答，隨即離開現場。

(中時電子報)