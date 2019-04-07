台中市知名百貨公司6日晚間9時許，發生25歲的張女疑似從13樓戶外陽台墜樓，因當時正值櫃姐下班時間，加上連假很多民眾，當場目擊現場立即報案；台中市消防局獲報後趕抵現場，將已無生命跡象的張女送往林新醫院急救，但經搶救後，仍因傷重不治，全案正由警方協助處理善後中。

警方調查，台中市知名百貨公司昨晚約9時45分許，突然發生一起女子墜樓身亡案。警方逐層勘查在13樓影城露台處，尋獲張女的手機及皮夾，比對確認死者身份；張女家屬收到她發佈想不開的訊息，卻又一時無法取得聯繫，急忙到派出所報案協尋。

警方指出，警方受理張女家屬報案時，就接獲張女不幸墬樓身亡的噩耗，警方初步排除有他殺之嫌！張女疑似患有憂鬱症，之前就曾經有過輕生的行為；最近疑似出現感情問題造成她情緒十分不穩？但真正死因，已報請檢警相驗釐清中。

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