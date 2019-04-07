高雄市長韓國瑜聲勢高，被拱選2020總統的聲浪仍未減，韓國瑜日前雖表示，到目前為止2020總統選舉都不在他的考量之內，但基層並未放棄。國民黨日前有八個地方黨部公開表態支持韓國瑜，因為他們認為只有韓國瑜才是2020國民黨最強人選！

據政論節目《大政治大爆卦》報導，徵召韓國瑜的民意日益高漲，國民黨黨中央要求基層要公開表態力挺韓國瑜。基隆市國民黨部率先開出第一槍後，據《中天》新聞報導，已有8個黨部表態支持力挺韓國瑜到底。力挺韓國瑜參選的黨部分別是：基隆市、台北市、台中市、高雄市、台南市、桃園市、花蓮縣和馬祖。

基隆市國民黨部主委黃希賢表示，「基層聲音支持最大是韓國瑜先生」。台北市黨部主委黃綿茹表態支持徵召韓國瑜；台中市黨部主委顏文正更直言，只有韓國瑜能百分百勝選；高雄市黨部主委莊啟旺表示，基層拱韓熱情，力挺中央徵召韓；台南市黨部主委謝龍介也表態挺韓，但期望連署背書。

距離初選越來越近，國民黨挺韓聲浪越來越大，韓國瑜已經成為國民黨基層的最大期望，期望2020能再度綠地變藍天，國民黨重返榮耀。

(中時電子報)