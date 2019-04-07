台鐵第四代票務系統整合購票、付款等流程，便利民眾操作，目前已開放團客訂購4月23日以後的車票，周二（9日）起將開放預訂4月23日以後的個人車票。因應行動載具訂票潮流，「台鐵e訂通2019」App也將同步在周二上線，推出無紙化票券等服務，該App自今日中午起就可下載。

台鐵表示，「台鐵e訂通2019」將於周二上線，推出無紙化電子票券與多人分票等多項服務，屆時將可省去至超商或郵局取票的手續費用，也可省去至車站取票的交通成本。

為讓旅客一窺新版App樣貌，台鐵將於今日中午12點起，於App Store及Google Play上架新版APP供民眾下載安裝，該App包含五大功能，包括訂票加購便當、快速訂票、訂票紀錄查詢、線上付款取票、轉乘查詢。另外也提供車位候補的媒合功能，若旅客有逾期未取票或退票等空位，將可迅速媒合給其他需要的旅客。

新版App也整合訂購便當與旅遊票券功能，旅客可在同一網頁完成所有訂購需求，便當還可直接送到座位。App內建平溪深澳、集集線、內灣線等一日周遊券，與其他聯票可供選擇。

不過，今日下載新版App僅能試用，還無法訂票，仍必須等到周二凌晨0點後，才可訂票。台鐵提醒，新版App必須另外下載，與原本的「台鐵e訂通」並不相同，若要查詢4月23日凌晨0點以後的車票，就須使用新版App，之前的車票則需使用舊版App。

(中時 )