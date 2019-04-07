前大嫂團成員也是前職棒球星陳致遠的老婆秀琴，去年爆出欠款合夥的朋友38萬，隨後又爆出連過去的姊妹淘屈中恆的太太Vicky也被秀琴積欠20萬，隨後秀琴通告減少，收入不如以往，雖然她曾上節目解釋這兩起的欠款，但形象受到打擊，據傳她近期嫌過去在前經紀人下賺得比較多，和朋友抱怨密謀跳槽。

秀琴（左）也被昔日的姊妹淘屈中恆的太太Vicky（右）說她積欠她20萬。（圖／翻攝自秀琴臉書）

據《自由》報導，秀琴過去簽給眾多通告藝人的經紀人小偉下，通告十分可觀，甚至還曾受封通告王，沒想到卻因為減肥代言和他鬧翻，曾譙「沒幫我還要抽那麼兇」。現在簽進余天一家的經紀人閃亮亮下，遭讀者爆料秀琴在餐廳和朋友抱怨，現在的經紀公司沒幫她接到什麼工作，懷念以前從大嫂團出來通告接不完。

秀琴則回應，她說：「進公司半年多，現在沒接那麼多通告，經紀人說會規畫，有他的想法。還在跟公司磨合。」經紀人閃亮亮則冷回：「她們形象不是很好，我也只能盡最大的努力，當初也是她來拜託我幫忙的！我就是盡力把工作做好。」

(中時電子報)