台中市長盧秀燕陪同高雄市長韓國瑜參訪花博外埔園區，沿路受到遊客熱烈歡迎。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕陪同高雄市長韓國瑜參訪花博外埔園區，沿路受到遊客熱烈歡迎。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕陪同高雄市長韓國瑜參訪花博外埔園區，沿路受到遊客熱烈歡迎。（王文吉攝）

高雄市長韓國瑜7日中午率領市府團隊參訪台中花博外埔園區，針對吳朱會、吳王會喊卡，他表示，3位黨內同志在政壇多年，溝通管道應該非常暢通。媒體問到是否考慮選總統，韓國瑜都沒有正面回應，倒是盧秀燕最後送了「太陽餅」伴手禮，似乎有勸進「太陽」意味。

台中市長盧秀燕陪同高雄市長韓國瑜參訪花博外埔園區，沿路受到遊客熱烈歡迎。（王文吉攝）

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問，表達「吳朱會」、「吳王會」，甚至「吳韓會」的看法。（王文吉攝）

「後退！蹲下！」韓國瑜率市府團隊參訪台中花博外埔園區，他一下車，遊客立刻湧上前握手、拍照，並高喊「選總統」，韓一路面帶微笑拱手道謝。韓國瑜與盧秀燕從驗票口徒步前往智農館，沿途民眾夾道歡迎，遊客一波一波推擠上前，引發工作人員、警察緊張，動員維持秩序，場面險些失控。

盧秀燕陪同韓國瑜參智農館，最後在出口特別聯手推薦台中茂谷柑、蜂蜜及梨山茶等台中農特產，盧秀燕還贈送太陽餅、茂谷柑禮盒及湖心亭漆器。媒體問「會不會勸進韓選總統？」盧秀燕沒有正面回答，只表示「我代表台中市民送了太陽餅，不言可喻。」韓國瑜笑著回應「我的頭比太陽餅亮啦！」

媒體不死心，繼續追問韓國瑜「沿路也有許多民眾勸進選總統」，韓國瑜表示，2020不在他考慮之內，這趟來台中花博，是來學習參觀，一切等美國訪問回台之後，再與大家分享美國經驗。

至於吳朱會、吳王會破局，會不會有吳韓會？韓國瑜表示，黨內三位同志在政壇幾十年，有自己的經驗、智慧及理想，大家都是老朋友，溝通管道應該非常暢通。吳主席如果安排見面，他一定會去親自拜訪，不過主席到高雄不禮貌，應該是他去台北。韓國瑜仍強調「我的當務之急，是先把自己工作做好」。

韓國瑜與盧秀燕聯手推薦台中茂谷柑。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕贈送「太陽餅」伴手禮，似乎有勸進「太陽」意味。（王文吉攝）

(中時 )