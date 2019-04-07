台北市議員羅智強去年11月宣布將參選總統，7日中午在臉書宣布退出2020年總統選舉，他說，參選不是追求個人勝利，而是希望幫國民黨催出最強將，而現在總統大選的選舉態勢已經明朗，根據各方民調，最強將就是高雄市長韓國瑜。

國民黨第一位宣布投入2020總統大選的羅智強表示，在宣布退出選舉的同時提出呼籲，包括國民黨直接徵召韓國瑜，徵召韓國瑜已是國民黨除了立委王金平外的共識，連民調第二高的前新北市長朱立倫都大器地說，若徵召韓國瑜將全力支持，國民黨還有什麼好猶豫？

他說，國民黨舉黨只剩「金平大將軍」死守「卡韓山海關」反對徵召韓國瑜，國民黨主席吳敦義真有心要挺韓，要溝通的不是朱立倫，而是王金平。希望黨中央負起責任，與王金平協調，若王金平仍執意參選，吳敦義也應展現不讓「一人卡全黨」的魄力，承擔責任徵召韓國瑜。

羅智強指出，為保全國民黨公信與吳敦義名譽，請吳敦義説清楚，自己到底參不參選2020總統，若不參選，如何有公信力「協調他人」？這也是為何朱立倫不願意私下會談，堅持公開的原因，因為吳敦義缺乏協調的公信力。

他說，更嚴重的是，古有「二桃殺三士」，吳敦義始終未鬆口不選，外界也合理懷疑吳敦義是否有現代版「一桃殺三士（韓朱王）」，以提名爭議為自己選總統清路障的可能性，吳敦義一日不表明是否參選，這樣的疑慮就一日難解，這將對國民黨造成極大傷害，也將嚴重斲傷吳敦義公信力。

羅智強表示，九合一大選明明一個好局，一個勝局，今天被國民黨自己玩到殘廢，不但原本民調穩定勝蔡英文總統和前行政院長賴清德，與台北市長柯文哲亦可一博的朱立倫，已經落後，國民黨成功玩殘了朱立倫，國民黨自己的好感度也開始崩盤，甚至連韓國瑜，也被逼上了極大的壓力鍋開始受傷。

羅智強還說，這些都是主持規則者的私心造成的，如果最後2020國民黨不能重返執政，告訴大家絕對不是因為民進黨多好，而是國民黨把自己玩倒，他關心的不只是國民黨能否重返執政，更關心能不能團結一致，讓囂張跋扈、濫權分贓、視民豬狗、關說司法、破壞和平的民進黨下台反省。

他強調，國民黨已經失血4個月了，呼籲吳敦義承擔責任徵召韓國瑜，不要再凌遲國民黨、不要再凌遲朱立倫，也不要再凌遲韓國瑜了。

(中時 )