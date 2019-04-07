大甲媽遶境藍綠白大咖齊聚！吳敦義抵達鎮瀾宮

國民黨內總統初選紛擾不斷，黨主席吳敦義原訂與前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，及高雄市長韓國瑜會面，但都因各種原因喊卡。吳敦義今(7日)下午表示，會有耐心與誠心溝通協調，以最好的方式推選最有機會代表國民黨參選2020總統及立委人選。吳並舉地方縣市長、市議會議長選舉為例表示，國民黨協調有誠意，幾乎沒有人違紀參選。對於國民黨是否又「黨內互打」？網友質疑吳近來的操作「的確奇怪」，像是拿韓國瑜當武器打壓朱、王，拉抬自己，若真是如此，吳會把自己跟國民黨玩完。

國民黨內拱韓聲浪不斷，朱立倫今呼籲黨中央盡速徵召韓國瑜，「如果趕快徵召，就沒有初選的問題」。吳下午說，會有耐心與誠心溝通協調，讓大家有共識；會以最好的方式推選最有機會代表國民黨參選總統及立委人選。吳並舉例表示，國民黨22縣市能有15縣市長，就是協調有誠意，幾乎沒有人違紀參選；22縣市有19個市議會議長，也是都協調妥當的；有記者問吳自己到底有沒有要選？吳沒有回應。

陳姓網友質疑吳敦義近來的操作「的確奇怪」

對於朱立倫今天的說法，網友支持與質疑聲浪都有，質疑者大多反問朱當主席時，「換柱」有沒有公開會談？陳姓網友認為，吳敦義近來的操作的確奇怪，像是拿韓國瑜當武器打壓朱、王，拉抬自己的支持度，消耗韓國瑜跟藍營的資源，成就自己的「萬一」，難怪一直不說自己不選，如果真是如此，吳敦義會把自己跟國民黨給玩完。

徵召韓議題，王金平今表示尊重，但也語帶玄機說「不能因為沒提名就不選」。網友認為「朱還好，更難搞的是王金平，王若堅持蠻幹，將繼與馬英九政爭後，二次裂解國民黨！」

(中時電子報)