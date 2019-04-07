韓國瑜現身鎮瀾宮，受到大批民眾熱情歡迎。(圖片翻拍自中時電子報臉書)

高雄市長韓國瑜7日率領市府團隊參訪台中，除參觀花博外，還至大甲鎮瀾宮參拜。當韓國瑜和台中市長盧秀燕現身鎮瀾宮時，引發大批民眾圍觀和拍照，短短幾分鐘路程，因人潮過於擁擠，竟走了十幾分鐘才進入宮廟內禮拜。

韓國瑜一現身鎮瀾宮，民眾立刻湧上前握手、拍照，並高喊「選總統」，韓一路面帶微笑拱手，更一面保護陪同的台中市長盧秀燕，沿途民眾夾道歡迎，遊客一波一波推擠上前，人潮擠爆鎮瀾宮，甚至有民眾跌倒，引發工作人員、警察緊張，場面險些失控。最後在圍起的人籠戒護下，才順利進入鎮瀾宮。

參拜完後，韓國瑜感謝鎮瀾宮外民眾的熱情，只見下面人民高喊「總統好」，一度打斷韓國瑜要說的話，韓國瑜一而再地謝謝大家支持。他表示，他今天是和盧秀燕一起來還願，感謝媽祖保佑台灣平平安安，也盼望媽祖能讓台灣大財。他也感謝鎮瀾宮的董事顏清標長期幫助台中和全台灣的弱勢團體的照顧，並為地方宗教盡一份心力。

韓國瑜再表示，媽祖對台灣人民來講太重要了，媽祖就是台灣的守護神，而且現在台灣經濟不景氣，人民已經好多年沒過好日子，請媽祖保佑台灣人民有錢發大財。

(中時電子報)