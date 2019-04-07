4月7日是言論自由日，總統蔡英文與民進黨在紀念的時候，一邊強調言論自由之可貴，一邊聲稱如今假訊息充斥，逾越言論自由，給自由民主帶來挑戰，傷害民生經濟與社會秩序，應儘速完善破除假訊息的相關機制及法律規範。然而如果政府要加強管制假訊息的話，那要先針對地位最高的假訊息製造者蔡英文總統開罰嗎？

在2016年1月4日，時任在野黨民進黨總統候選人的蔡英文表示，民進黨堅持實質的周休二日，但也不能因為在落實周休二日時造成勞工現有權益損失，所以在配套完整前，如果選後民進黨主導國會，不會讓國民黨政府砍7天國假的法令過關。此言一出，讓許多勞工心花怒放，票投民進黨，蔡英文以689萬高票當選，不料就任後民進黨政府推出的是可以加班的一例一休，卻照樣砍掉勞工的七天國假。而且推出一例一休時宣稱是為了讓部分需要多賺加班費的勞工可以選擇加班，因此調高了休息日加班費，採「做一算四」，也得以讓不想加班的勞工不會被迫加班，但一年後休息日加班費調高的部分卻也被取消了，回想起來，蔡英文總統和民進黨政府原本說的那些話，是不是假訊息？

2015年8月29日，在野黨總統候選人蔡英文表示，台灣不會缺電，她當選就將落實2025非核家園，結果她當選後一再出現跳電、限電危機，蔡女士選前所言，算不算假訊息？

更近一點的例子，2018年九合一選舉民進黨慘敗，11月24日行政院長賴清德已向蔡英文總統請辭，雖經蔡英文總統慰留，但12月初即傳出賴清德仍打算在一個月後立法院審完總預算時走人，隨後傳出新閣揆將由蘇貞昌接任，12月28日蔡英文被問到是否將由蘇貞昌接任閣揆時一口否認，結果到了2019年1月11日，賴清德正式辭職，蔡英文總統宣布新任閣揆人選，就是蘇貞昌，如果蔡總統在2018年12月28日之前就已經徵詢過蘇貞昌了，那她就是刻意製造假訊息；如果她是2018年12月29日到2019年1月10日之間才問蘇貞昌的，她還是無意的製造了一個假訊息。

不曉得支持民進黨政府從嚴管制、打擊假訊息的人，怎麼看蔡英文總統一再製造的假訊息呢？如果要從嚴管制、打擊，是否首先該對蔡英文總統開罰？畢竟其他普通民眾或媒體講的話，都沒有總統的影響力來的大，總統講話，所有媒體都會報導，一些網紅、臉書粉專或媒體發布的訊息，未必能被多少人理會收看。還是說假訊息會傷害自由民主、民生經濟與社會秩序，但是由蔡英文發布的假訊息例外？

事實上，如果一個政治人物，可以選前講得天花亂墜，選後卻不用兌現政見，這種的假訊息，比任何境外勢力散布的假訊息傷害都要大得多。因為這種假訊息會讓民眾對於本國的民主制度喪失信心，不曉得能投給誰、能信任哪個政治人物，因為政見再好都可能說話不算話，久而久之恐導致政治冷感，甚至不再排斥威權獨裁政體，反正民主投票的結果，也無法選出會落實理想政見的政治人物，那民主與否有甚麼意義？

然而我們的民進黨政府和蔡英文總統，對於自己製造出來的這種會使民眾對民主制度喪失信心的假訊息，卻從來不引以為意，口口聲聲要捍衛民主自由打擊假訊息，其實根本只是為了捍衛自己的執政地位，然而民進黨不再執政，中華民國的自由民主並不會因此喪失；但是當民進黨以打擊假訊息之名，選擇性的打擊異己，對自己放出的假訊息完全忽視之下，中華民國的自由民主，將隨著人民對民主制度的失望，而逐漸衰亡，名存實亡。

(中時 )