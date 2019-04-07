北部地區賴姓男子自小被生父簡姓男子拋棄，過世前立遺囑表明要將遺產留給2名男友，不給生父一毛錢，簡男認為遺囑無效，提出回復繼承權訴訟，法官認為簡男從未盡未人父責任，判他敗訴。

判決書指出，賴姓男子2015年找來2名友人見證立遺囑，遺囑中寫道，他自4歲時即被生父簡姓男子遺棄，簡男從未對他盡扶養義務，造成他與已故生母嚴重精神虐待，所以決定生父不得繼承他的遺產，將遺產贈給曾姓前男友及日籍男友。賴男生父，認為賴男2名友人未盡告知義務，主張他應該擁有兒子二分之一之特留分權存在。

曾姓男子供稱，他和賴男20年前在酒吧認識，之後兩人交往半年，後來因喜好事物不同，協議變為無話不談的摯友，2人宛如兄弟，他在賴母重病時也有前去探望，甚至在賴母過世時，也以家屬身分幫忙賴男處理後事。

之後賴男罹患肝癌，賴男的日籍男友來台灣照顧，曾男也陪同賴男一起去看醫生，2015年賴男回到東京，邀曾男一同到東京旅遊，未料聖誕假期時，賴男在飯店突然感到身體不適，半夜在房間內滑倒，曾男和日籍男子送賴男住院，一周後賴男回到台灣就醫進行化療，曾男和日男照顧賴男直到他過世。曾男指出，賴男在病榻時告訴曾男和日男「我們就是家人，我不會虧待你的。」，爾後律師將賴男遺囑交付給他，他才知道賴男贈與他遺產。

簡男妹妹出庭替哥哥作證，指出簡男與賴男生母離婚後有諸多苦衷，無法見到兒子，期間要如何虐待賴男母子檔?而簡男在兒子過世前5、6年也有出力照顧他，縱使沒有完全的功勞，至少也有一點苦勞，簡男得知自己分不到遺產，完全無法接受。但簡男妹妹也供稱，「哥哥有聽到風聲，說賴女媽媽剋死丈夫和2個兒子。」

法官認為，簡姓男子為賴男生父，有扶養賴男到成年的義務，且該義務不因隨著離婚而免除，然而簡男數十年來未盡父親責任，僅因為迷信拋棄妻子，自應喪失繼承權，判駁回簡男訴訟。

(中時電子報)