今（7）日凌晨0時40分許，42歲楊姓男子駕車在新北市板橋中正路因形跡可疑，遭板橋警分局巡邏員警攔查，詎料，楊男竟拒檢逃逸，為甩脫追捕，不時駛入巷弄並瘋狂違規，經線上警網攔截圍捕，6分鐘便在民族、館前東路口遭警方攔下。

楊男供稱，因未繫安全帶，擔心遭開罰才逃逸。警方雖未搜獲違禁品，訊後仍以公共危險罪嫌將楊男移送偵辦，同時也開出闖紅燈、蛇行、超速等15張罰單。

(中時 )