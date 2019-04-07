未繫安全帶怕被罰 男飛車逃逸遭圍捕 14:282019/04/07 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（7）日凌晨0時40分許，42歲楊姓男子駕車在新北市板橋中正路因形跡可疑，遭板橋警分局巡邏員警攔查，詎料，楊男竟拒檢逃逸，為甩脫追捕，不時駛入巷弄並瘋狂違規，經線上警網攔截圍捕，6分鐘便在民族、館前東路口遭警方攔下。 楊男供稱，因未繫安全帶，擔心遭開罰才逃逸。警方雖未搜獲違禁品，訊後仍以公共危險罪嫌將楊男移送偵辦，同時也開出闖紅燈、蛇行、超速等15張罰單。 (中時 ) #安全 #飛車逃逸 #圍捕 也許您會感興趣 推薦閱讀 李鴻源 關心治水及國土安全 04:102019/04/03 社會 工研院智慧道路安全警示系統獲愛迪生獎肯定 10:362019/04/03 社會 美軍高官解密 陸是美未來最大安全威脅 13:132019/04/03 社會 能源、城市安全問題日增 台達電提供整套解決方案 16:012019/04/03 社會 養個小孩要兩百萬 5招讓你養小孩也能留老本 15:022019/04/03 社會 苗栗首座兒童交通公園 學童邊玩邊學 15:232019/04/03 社會 陸增購大豆 美仍提法案防陸威脅 04:092019/04/04 社會 工研院iRoadSafe 獲愛迪生獎 04:102019/04/04 社會 9年來第1張自然人發起 時間投顧取得全權委託執照 04:102019/04/04 社會 圍堵華為失敗 美改盯網路安全 04:102019/04/04 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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