(14:50更新，最新戰況到6局結束)「台灣大王」王柏融打擊近況不錯，今天與日本火腿鬥士面對西武獅，在4局下第一球就揮棒，敲出一支深遠的二壘安打，儘管最後未能回到本壘得分，不過個人連續三場比賽都有長打演出，打擊率來到3成24，是隊上唯一打擊率在三成以上的打者，火腿靠著3局下的得分，目前2比0領先。

王柏融今天擔任球隊先發第五棒、左外野手，2局下首度站上打擊區，敲出二壘方向滾地球遭刺殺，4局下於兩人出局時再度上場打擊，第一球相中132公里的滑球出棒，擊出中外野方向的飛球，球飛行的高度和距離一度讓球迷期待「大王」日職首轟就要出現，可惜力道還是差一點點，打到全壘打牆落地，是一支二壘安打。

儘管王柏融長打出現後，隊友未能繼續給予火力支援而形成殘壘，不過「大王」連續三場比賽出現長打，打擊率上 升至3成24，全隊最佳。

6局下火腿隊攻勢再起，大田泰示先敲出一壘安打，跟著近藤健介、中田翔滾地球，將壘上跑者推進到二壘，輪到王柏融打擊，由於一壘空著，王柏融獲得日職生涯首度敬遠故意四壞保送上到一壘，可惜這個半局火腿隊沒能再追加分數，依然2比0領先。

(中時電子報)