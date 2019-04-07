少量飲酒不但沒有保護心血管作用，反會對中風或高血壓增加風險！一項由英國與中國合作進行的大規模基因調查顯示，即便每天只飲用輕量酒類飲品， 也會導致血壓增高以及中風風險上升。這項對50萬中國人追蹤10年後得出的結論，日前已在知名醫學期刊《柳葉刀》（Lancet）上發表。

BBC中文網報導，來自英國牛津大學（University of Oxford）、北京大學及中國醫學科學院的研究人員發現，每天飲1-2杯酒會使中風風險增加10-15%、每天飲4杯酒會使中風風險增加35%，而他們對一杯酒的定義是一小杯葡萄酒、一瓶啤酒或一份烈酒。

劍橋大學教授斯皮格霍爾特（Prof David Spiegelhalter）表示，如果每天喝半瓶葡萄酒，將會增加38%的中風風險，這樣飲酒的效果與他汀類藥物（statin）的效用正好相反。他汀類藥物可以幫助降低血液中的膽固醇水平，預防心臟病發作及中風。

這項研究同時發現，沒有證據顯示輕量或適度飲酒（moderate drinking）有益身體健康或降低中風風險，也沒有發現葡萄酒及啤酒對人體健康有「神奇保護作用」。此項研究對大眾產生的意義，在於讓人們理解每天適度飲酒會增加中風風險，即使每天飲用少量酒精也會增加中風機率。

劍橋大學醫學統計學家伯吉斯博士（Dr Stephen Burgess）表示，這一研究有一定局限性，因為研究只以中國人作為研究對象，且主要針對烈酒及啤酒而非葡萄酒。他同時稱，「中風風險與飲酒量呈正比，所以如果人們選擇喝酒，便應該控制酒量。」

劍橋大學風險計算專家戴維·斯皮格爾霍特（Prof David Spiegelhalter）教授則稱，這項研究動搖他此前的看法，「一直有證據讓我認為，適度飲酒對心血管疾病有保護作用，但現在開始有些懷疑了。」

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(中時電子報)