春夏交際的時節裡，最適合上陽明山區來趟遠離塵囂的舒壓輕旅行，位於陽明山半山腰的花卉試驗中心，即將帶來全新的綠化教室課程，課程自4月13日起至6月22日止，每周六上午9點30至11點30，名額有限，有興趣的民眾別錯過。

北市府公園處進一步說明，4至6月的綠化教室課程，包括年節最受歡迎的蝴蝶蘭介紹「蝴蝶蘭品種賞析與居家維護管理」；春季家庭園藝首選的球根花卉介紹「球根花卉超好種」；搭配母親節的花藝設計「母親節創意小花束」；春夏季適合居家栽培的新穎花卉「春夏新興花木介紹」；適合夏季栽培的耐旱植物「多肉植物的繁殖與養護」；台灣蕨類生態資源認識「閱讀蕨類」等，課程多元。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華提到，每次上課都能看到學員與講師熱情的互動，多多促進園藝交流，希望大家都能收穫豐碩、滿載而歸。另外，也推薦大家預留一些時間在園區多停留，享受愜意的午後時光，目前園區的山櫻花、八重櫻及杜鵑花期已結束，不過吉野櫻已悄悄綻放，預計4月初為盛花期，另一個受矚目的紫藤花目前已開放約3成，每年都吸引遊客慕名前來觀賞，而流蘇也含苞待放中，相信4月初到4月中花卉試驗中心將會瀰漫著一片粉紫、雪白的浪漫氛圍。

花卉課程採電話報名，欲上課民眾可在每堂課上課前2週，電洽2377-8105，每通電話受理2個名額，每堂人數限制40人，額滿為止。倘若上課當天尚未額滿，也可臨時報名上課，更多詳細資訊請上公園處網站查詢。

(中時 )