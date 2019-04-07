尖石鄉6日深夜傳出民眾墜崖意外！尖石鄉3名男子相約到北道下部落鄰近山域打獵，未料吳姓與蔣姓男子不慎失足滑落懸崖，消防局接獲報案立刻派員前往，消防人員漏夜經2個多小時救援，順利將2人救出送醫。
湯姓、吳姓及蔣姓3名男子月6日深夜前往北道下部落鄰近山域打獵，因天色昏暗，吳、蔣2人失足不慎滑落懸崖，湯男下去確認2人墜崖受傷無法行走，因山區訊號不佳無法報案，他立即折返登山口，深夜10時15分打119報案。
消防局立即派遣尖石、橫山分隊3車7人，攜帶搜救裝備前往救援，約25分鐘到達現場與湯男了解現場狀況，發現2人墜崖身處懸崖峭壁之間，指揮中心立即加派第二大隊、竹東及橫山分隊人員攜帶搜救裝備和照間裝備前往支援。
到7日凌晨零時許，尖石分隊救援小組下切陡峭溪谷接觸到2名墜崖患者，評估生命徵象，發現2人均無意識但有呼吸脈搏，其中1人瞳孔有不等大現象。
救災人員立即將患者固定於SKED上，後續支援人力也從另一條路線渡溪抵達墜崖者摔落處的下方溪谷，架設輔助繩及確保繩，運用八字環搭配輔助繩，將2名患者從懸崖安全下放至20公尺的溪邊後，以人力搬運渡河，運送至路邊初步醫療急救處置，分別後送至新竹台大醫院及竹東台大醫院做後續醫療急救處置。
(中時 )
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