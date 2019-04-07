麥寮六輕工業區氣爆！濃煙直竄天際 14:452019/04/07 中時 周麗蘭 、 王莫昀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠7日下午傳出工廠氣爆。（雲林縣消防局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 六輕工業區今(7日)氣爆。(翻攝爆料公社) *(15:20，新增台塑回應)麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠7日下午2點7分傳出工廠氣爆，雲林縣消防局目前派遣麥寮、北五、台西、東勢車組前往搶救，目前狀況不明。 台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠下午兩點左右，疑似因LPG管線破裂，發生氣爆起火，台塑集團表示，目前消防單位已進行搶救，只是LPG管線起火，須等管線內氣體燒完，才能撲滅，現正控制火勢、溫度，避免漫燒。 台塑集團表示，這起火警無人傷亡，但詳細起火原因，還須進一步調查。 麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠7日下午傳出工廠氣爆，黑煙密布。（民眾提供） (中時 ) #六輕 #氣爆 也許您會感興趣 推薦閱讀 賣花正妹仙氣爆棚 駕駛開車狂分心 21:112019/04/04 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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