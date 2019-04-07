六輕工業區今(7日)氣爆。(翻攝爆料公社)

*(15:20，新增台塑回應)麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠7日下午2點7分傳出工廠氣爆，雲林縣消防局目前派遣麥寮、北五、台西、東勢車組前往搶救，目前狀況不明。

台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠下午兩點左右，疑似因LPG管線破裂，發生氣爆起火，台塑集團表示，目前消防單位已進行搶救，只是LPG管線起火，須等管線內氣體燒完，才能撲滅，現正控制火勢、溫度，避免漫燒。

台塑集團表示，這起火警無人傷亡，但詳細起火原因，還須進一步調查。

麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠7日下午傳出工廠氣爆，黑煙密布。（民眾提供）
麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠7日下午傳出工廠氣爆，黑煙密布。（民眾提供）

(中時 )

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