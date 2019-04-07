花蓮監獄舍房爆發囚犯亂鬥，一人腦震盪送醫。（資料照）

王姓受刑人疑不滿分配洗衣服時間與獄友爆糾紛。（資料照）

洗快一點啦！花蓮監獄驚傳受刑人鬥毆，1名犯下推銷伴唱機，不買就棍棒砸店的王姓受刑人4日在舍房洗澡過後，疑不滿獄友洗衣服過久嗆聲爆發口角衝突，卻反遭4名囚犯打得頭破血流，大聲向獄卒呼救「救人哦！」送醫後有輕微腦震盪，仍在院治療。

花蓮監獄爆鬥毆，囚犯真實上演監獄風雲電影情節，留守的戒護科長李家銘表示，清明連假第一天4日下午洗澡時間，有恐嚇等多項前科，被判刑2年8個月的王男（35歲）在14人舍房內洗澡時間過後，疑因洗衣糾紛與獄友互嗆至扭打，有受刑人幫忙勸架後也出手加入戰局。

整個施暴過程約2分鐘，獄方發現騷動立即制止暴行，根據舍房錄影畫面將4名涉圍毆王姓受刑人送至違規舍房調查，受傷的王男有頭部外傷，嘴角紅腫，意識清醒、血壓正常，但王男包紮後稱仍頭部暈眩，於是送往國軍花蓮總醫院觀察治療。

家屬接獲通知後認為王男傷勢嚴重要求轉往花蓮慈濟醫院近一步檢查，不過目前院方評估後初步排除有顱內出血情況，但有腦震盪跡象，若為安全起見必要時將視醫生評估給予協助轉院，花監也會保留相關跡證，協助被害者提出傷害訴訟。

花蓮監獄男監目前收容約1600名偏重刑犯，據了解，72年次的王男曾在花蓮市推銷出租伴唱機台，店家若婉拒出租，王男就唆使年輕人糾眾砸店、毆人，甚至朝店家發射信號彈，引起火警，強銷獲利逾百萬，遭到警方逮捕，鋃鐺入獄。

(中時 )