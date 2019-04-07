舞蹈界女神「KIMIKO」，身材火辣身材加上長期分享塑身祕訣，廣受粉絲喜愛，不過生性樂觀的她，卻透露小時候怕生又慢熟，小學三年級時長期被班上某男同學霸凌，現在回想起來仍心有餘悸，坦言比跳芭蕾舞練到五根腳趾甲剝落的痛苦還要可怕。

KIMIKO看了近日1名母親得知女兒被賞巴掌，便帶女兒到學校打回去的報導，便回想起小時候也曾遭霸凌 ，她表示小時候怕生又慢熟，此外除了上學的時間都在練琴和練舞，幾乎沒有時間與同儕互動，而小三分班時有位男同學，三不五時就會抓住她的馬尾往後扯導致跌倒，或下課等在廁所外面故意拿球砸，長期下來讓她從一開始驚嚇過度無法反應，到之後強忍眼淚顫抖到不知如何處理，即便有同學跑去跟老師報告其惡劣行徑，換來的卻是更變本加厲地欺負，這讓KIMIKO感概：「那段被欺負的日子，比跳芭蕾舞練到五根腳趾甲都剝落的痛苦還可怕」。

KIMIKO臉書全文。(圖/KIMIKO臉書)

母親得知此事後，便要求KIMIKO必須學會當下反抗外，某天午餐時間更和導師拿餅乾走進教室，要求KIMIKO送給每位同學，此外老師更對全班宣布玩小天使遊戲，並派班上最受歡迎的女同學當KIMIKO的小天使，這也讓她逐漸交到朋友不再孤單，豈知好景不常欺負她的男生再度扯她頭髮，而當時不知哪來的勇氣，竟打掉他的手並捏住耳朵大吼，「現在開始你再打我，我就會打回去！你要被我拉頭髮嗎」？未料該名男同學嚎啕大哭後，沒有再找過KIMIKO麻煩。

經過這件事情之後，也讓KIMIKO學到反抗惡人的同時，得清楚表達自己想法，但她也強調每一個人生長環境、家庭背景都不同，此方式不一定每個人都適用，只是希望藉此分享可以為某些人帶來勇氣。

(中時電子報)