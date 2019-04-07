路邊的野菇不要採！去年國內發生2例共有6名民眾誤食「綠褶菇」中毒，出現噁心、嘔吐、腹痛與腹瀉等症狀，綠褶菇與可食用的白色雨傘菇、雞肉絲菇長得相似，常遭混淆，民眾對於野生菇類，應該遵守「不採不食」原則。

清明連假從事掃墓祭祖、登山或郊外踏青，初春之際，容易在野外發現不知名野生菇蕈，切忌隨手採摘烹煮食用或贈送，許多野菇含有強弱不一的天然毒性，如果不慎誤食可能引起中毒症狀。

食藥署統計，每年幾乎都有國人因採食野外不知名菇類而中毒，去年出現2例民眾誤食綠褶菇中毒案例，分別為6月台中市2位民眾採集路邊野菇，食用後出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等；9月澎湖縣1家4口食用戶外野菇炒木耳，發生頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。

經過分子生物鑑別檢驗，這2例確認都是食用有毒「綠褶菇」，這種野菇屬中至大型菇菌，菌蓋呈現半球形，平展可到20公分寬度，外表顏色淺不鮮豔，與可食用的白色雨傘菇、雞肉絲菇相似，易被民眾搞混。

採食野菇引起食品中毒的共同點皆為有毒菇類與一般可食性菇類的外觀相似而造成誤判，綠褶菇不同的地方是菌褶初期為白色，成熟後逐漸轉為灰綠色，誤食後1至3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

食藥署已經建立「綠褶菇」分子生物技術的檢測方法，可以克服檢體不完整的困擾，達到快速鑑別，食藥署研檢組組長王德原呼籲，民眾切勿食用來路不明的菇類，逞一時口腹之慾，卻造成身體健康無法挽回的傷害。

(中時 )