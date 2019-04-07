本週的星座運勢有三個星座將會運氣好到爆表，甚至相當正面更有正能量，原因就是太陽落在牡羊座，連帶帶起火象星座的獅子座跟射手座，做什麼事都如會有好運連連的感覺。
水星與金星都在雙魚，同屬水象星座的巨蟹、天蠍都會感到桃花朵朵；人際關係特別融洽，生活上也會是比較幸福、慵懶的感覺。
而象徵行動力的火星落在雙子座，風象星座包括水瓶與天秤都會感到比較有競爭力，這時候很適合挑戰難度較高的工作，可以好好把握這段時間哦。
運勢大旺：
●牡羊 ♈️ 好運連連 充滿正能量
●獅子 ♌️ 多方貴人 海外運旺
●雙魚 ♓️ 慵懶幸福 桃花走旺
●天蠍 ♏️ 愛神降臨 職場忙碌
運勢平穩：
●天秤 ♎️ 貴人撐腰 職場桃花
●水瓶 ♒️ 享受生活 大膽求愛
●金牛 ♉️ 暗自計畫 朋友圈遇桃花
●處女 ♍️ 戀情甜蜜 貴人帶旺
要注意：
●雙子 ♊️ 意見不同 注意爭吵
●射手 ♐️ 他人情緒 加強溝通
●巨蟹 ♋️ 合夥伴侶 釋放壓力
●魔羯 ♑️ 壓力過大 避免過度嚴格
加碼這三個旺旺：
財運最旺：雙魚 ♒️
桃花最旺：天蠍 ♏️
事業最旺：牡羊 ♈️
(中時電子報)
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