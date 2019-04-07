本週的星座運勢有三個星座將會運氣好到爆表，甚至相當正面更有正能量，原因就是太陽落在牡羊座，連帶帶起火象星座的獅子座跟射手座，做什麼事都如會有好運連連的感覺。

水星與金星都在雙魚，同屬水象星座的巨蟹、天蠍都會感到桃花朵朵；人際關係特別融洽，生活上也會是比較幸福、慵懶的感覺。

而象徵行動力的火星落在雙子座，風象星座包括水瓶與天秤都會感到比較有競爭力，這時候很適合挑戰難度較高的工作，可以好好把握這段時間哦。

火象星座的牡羊座、獅子座、射手座，下週因為太陽好運爆棚。（示意圖／愛奇藝台灣站提供）

運勢大旺：

●牡羊 ♈️ 好運連連 充滿正能量

●獅子 ♌️ 多方貴人 海外運旺

●雙魚 ♓️ 慵懶幸福 桃花走旺

●天蠍 ♏️ 愛神降臨 職場忙碌

運勢平穩：

●天秤 ♎️ 貴人撐腰 職場桃花

●水瓶 ♒️ 享受生活 大膽求愛

●金牛 ♉️ 暗自計畫 朋友圈遇桃花

●處女 ♍️ 戀情甜蜜 貴人帶旺

要注意：

●雙子 ♊️ 意見不同 注意爭吵

●射手 ♐️ 他人情緒 加強溝通

●巨蟹 ♋️ 合夥伴侶 釋放壓力

●魔羯 ♑️ 壓力過大 避免過度嚴格

加碼這三個旺旺：

財運最旺：雙魚 ♒️

桃花最旺：天蠍 ♏️

事業最旺：牡羊 ♈️

睿光談星座 2019/04/06~04/12 每週星座運勢

(中時電子報)