桃園國際機場為因應第三航廈工程，自周二（9日）起將小幅調整進出機場的交通動線。（桃機提供）

桃園國際機場為因應第三航廈工程，自周二（9日）起將小幅調整進出機場的交通動線，周三（10日）上午6點完成新動線切換。部分路段將新增彎道，接近第二航廈路段則需分流並降低速限，駕駛人應依照指標行駛。此改道計劃預計將至今年8月底。

桃機表示，在接近第二航廈路段前，航站南路原有車道，改道期間會依前往第二航廈3樓出境層（走淺綠色路面）、第二航廈1樓入境層（走深綠色路面）及第一航廈（走淺藍色路面）進行分流並縮減車道，速限降至20公里；而機場園區南北路的連接道及迴轉道位置將調整至近P4停車場前方位置。

為配合動線轉換施工需要，4月8日晚上9點半至4月9日凌晨5點半，由國道進入機場園區動線將縮減為1個車道；4月9日晚上9點半至4月10日凌晨5點半，出機場前往國道動線也會縮減為1個車道。

而園區舊迴轉道則於4月8日晚上9點半至4月10日凌晨2點封閉，由台4線貨運園區進入機場方向車輛若要迴轉至第二航廈出境層或P4停車場，需沿國道2號前進至大園交流道下匝道後再迴轉，新迴轉道將於4月10日凌晨2點開放啟用。

為避免受道路封閉影響，4月8日、9日兩天，機場捷運於晚上8點至末班車，旅客可免費從機場捷運A11（坑口站）及A15（大園站）進出桃園機場。施工轉換期間客運、計程車等聯外運輸車輛則可改走台4線進出機場。

桃機表示，此改道計劃預計將至今年8月底，屆時配合WC滑行道遷移及雙向化工程完工，除空側部分航機調度運作可更有效率，由國道高速公路開車進出桃園機場園區也可恢復原本南進、北出交通動線。

(中時 )