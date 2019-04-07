丁噹日前客串TVBS熱播八點檔《女力報到》，飾演葉素娥（梁舒涵飾）和沈渙清（曾子余飾）搭起愛的連線的月老婆婆。丁噹的粉絲效應驚人，一到拍戲現場，就被民眾團團圍繞搶著合照；有過音樂劇《搭錯車》的洗禮，丁噹拍戲時演技自然，與梁舒涵兩人逗趣豐富的互動，讓導演讚許有嘉。

丁噹客串《女力報到》演月老婆婆送紅線。（TVBS）

4月2號剛發行全新專輯《愛到不要命》的丁噹，笑談第一次演戲的經驗，「覺得相當新鮮，劇組非常辛苦但像家人一樣感情非常好，希望未來有機會能夠參與完整的戲劇演出。」

丁噹客串《女力報到》演月老婆婆。（TVBS）

丁噹此次在劇中客串扮演月老婆婆，特地下凡指點葉素娥的戀情，「母胎單身」24年的素娥忽然得到月老婆婆將一大把紅線交到她手上，讓她頓時不知所措，最後月老婆婆甚至給她了命定兩人關係的神秘籤言，也讓葉素娥的戀情發展相當令觀眾期待。

《女力報到》播出滿一百集，除了力邀丁噹客串演出外，梁舒涵的心中也充滿對粉絲的感謝，「很開心跟每一位夥伴一起度過了春夏秋冬，這一年對我來說除了不可思議之外就是滿滿的感動，回溯這一年每個姐妹的同甘共苦，一起初戀又失戀，彷彿真的活了一個新的人生，100集後葉素娥的紅娘真的來了！就讓我跟著葉素娥一起繼續完成她的人生。」

(中時 )