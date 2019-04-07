開季第8場比賽，洋基全壘打王「法官」賈吉(Aaron Judge)的首轟終於出爐，而且是一口氣打兩支。在賈吉領軍猛攻下，洋基終場以6-4逆轉金鶯，先發左投傑哈普(J.A. Happ)4.1局做了白工，勝投被牛棚撿走。

賈吉首局就敲出陽春炮，金鶯曼西尼(Trey Mancini)立刻回敬1發追平比分，然後賈吉又轟了第2發，這次是兩分炮。不料一陣混戰之後金鶯反而超前，洋基在第8局靠著弗雷塞(Clint Frazier)的3分炮才拿下金鶯。

金鶯投手邦迪(Dylan Bundy)首局上想要搶好球數，賈吉只好揮棒破壞掉(打成界外)。然後賈吉放過兩顆壞球，再抓準進壘直球轟出去。第2次邦迪投得很閃(壘上有人)，賈吉沉住氣等到兩好三壞，抓住進壘滑球追加了第2轟。

賈吉一開轟洋基就放心多了。弗雷塞的勇猛也令洋基稍微鬆口氣，他被叫上來代班受傷的史坦頓(Giancarlo Stanton)，今天以代打身分上陣。洋基4勝4敗終於追平金鶯戰績，也是對金鶯2連勝。

(中時電子報)