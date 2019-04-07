全球家喻戶曉的英國威廉王子竟然成為情報員？雖然有著高知名度的他，要當如007電影中的特務似乎不太可能，但為了進一步瞭解國家安全與反恐任務的重要，他確實曾在過去3周內秘密在英國3間情報單位工作。

據路透社及法新社報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，具有軍事背景，現36歲的威廉，先後被調任至有「軍情六處」之稱的秘密情報局（SIS）、別稱「軍情五處」（MI5）的英國安全局（Security Service），以及西英格蘭切爾滕納姆（Cheltenham）的政府通訊總部（GCHQ）情報機構短期工作，了解負責國家安全第一道防線的情報工作機構的運作。

肯辛頓宮表示，在「軍情六處」工作期間，威廉王子「親眼看到秘密情報局如何協助英國發現並利用各種契機，並識別出與國安、軍事效能及經濟有關的各項風險」、在「軍情五處」觀察反恐小組如何進行調查與監控行動；而在政府通訊總部，他跟著部內人員熟悉「尖端科技、獨創技術及廣泛的夥伴關係，一同辨識、分析及阻擋威脅」。

威廉王子在聲明中說，「在我國安全情報單位中度過這段時間，了解更多我方人員致力維護國家安全的工作，這是一段讓我自覺謙卑的經驗。」而政府通訊總部反恐行動中，一名只能稱自己大衛（David）的負責人表示，威廉非常賣力地融入團隊，且「與部分技術純熟的分析師及操作人員相處時，絲毫不遜色」。

(中時電子報)