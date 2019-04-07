超恐怖！透過Airbnb訂房，小心隱私被看光光！紐西蘭一家人到愛爾蘭旅遊，在Airbnb預訂了一家民宿，在掃描屋內Wi-Fi網路時，意外發現天花板暗藏直播的攝影機，但Airbnb起初以取消訂房處理此事，事情鬧大後才把這間民宿下架。

CNN報導，來自奧克蘭的安德魯‧巴克（Andrew Barker）夫婦近日帶著4名小孩和姪女到歐洲展開14個月的旅程，透過Airbnb預訂愛爾蘭科克（Cork）一間民宿。

從事資訊安全工作的安德魯，入住後先掃描屋內Wi-Fi網路，發現有個網路名稱叫做IP Camera的裝置，出於好奇心連上裝置後發現遭攝影機偷拍。透過拍攝的角度，安德魯一家人在煙霧警報器或一氧化碳警報器內發現這台攝影機。

安德魯的妻子尼莉說，「太震驚了。真的是很恐怖的感覺。」她向Airbnb回報這件事，他們卻回應，若14天內取消訂房，將無法退回任何費用。

安德魯接著致電屋主，告訴屋主他們發現攝影機，對方卻掛斷電話。屋主隨後回電，堅稱屋內只有一台攝影機，一家人只好改住附近一家旅館。

Airbnb最後承諾進行調查，並把這間民宿暫時下架。尼莉表示，Airbnb並未再次與他們聯繫。過了2周，她再次致電Airbnb，他們回應屋主「沒有被究責」，且這間民宿也再次上架。

尼莉表示，直到這起事件在臉書及紐西蘭當地媒體報導曝光後，Airbnb才永久禁止這名屋主出租房屋。

(中時電子報)