高雄市長韓國瑜7日下午前往大甲鎮瀾宮參拜，信眾得知賣菜郎要來，早在廟裡廟外卡位，群眾高舉手機，直播韓國瑜來訪，場面非常混亂。媒體沿路追問「韓不跟吳見面，接著朱也不跟吳見面，會不會很尷尬？」韓國瑜說，不會啦！他們兩個很有處理這種事情的經驗，他自己則是回國後，再找時間與吳見面。

大甲媽祖7日晚間起駕，韓國瑜受邀提早前往參拜，他一下車就引發騷動，不斷有人高喊「選總統，拚經濟！」媒體、信眾擠成一團，韓國瑜與陪同人等一路從廟口被推擠到大殿，短短150公尺花了10多分鐘才走到。鎮瀾宮董事長顏清標率全體董監事迎接，並與韓國瑜、盧秀燕等人進行三獻禮及參拜。

盧秀燕致詞時表示，她在競選期間，與韓國瑜到鎮瀾宮參拜，希望媽祖給予他們服務市民機會，後來順利當選，因此在媽祖起駕前，特別提早前來還願，並祈求媽祖庇佑未來台中市風調雨順、國泰民安，所有信徒、市民們幸福快樂，大家一起認真拚經濟，給大家好生活。

輪到韓國瑜致詞，他才剛開口稱呼陪同的地方人士時，在場信眾立即鼓譟，高喊「選總統、選總統」，讓他致詞時間一度中斷。韓國瑜表示，選前他與盧市長來參拜，今天特別來還願，希望媽祖保佑台灣人民平平安安。

韓國瑜說，大甲媽祖繞境是全台灣媽祖信徒最大的事情，他敬佩顏清標及全體董監事他默默為社會大眾努力，並且長期幫助弱勢族群及團體，此行特別來致上最大敬意。

韓國瑜也說，進到鎮瀾宮大家心裡都是虔誠的，「讓我們一起祈禱台灣平平安安，希望台灣安全、人們有錢，快快樂樂走向陽光，走向美好未來。」

(中時 )