洋基日前傷了怪力男史坦頓(Giancarlo Stanton)，把弗雷塞(Clint Frazier)拉上來代班外野，他7日以代打身分上陣。當時洋基落後1分，靠著弗雷塞的3分炮才逆轉金鶯，他的勇猛令洋基稍微鬆口氣，畢竟他們內野已經一團亂了。
二三壘位置目前還沒搞定，3天前才被叫上來的內野手艾斯卓達(Thairo Estrada)忽然又被下放，他坐了全場板凳，沒等到大聯盟首秀就被趕回3A。另一位內野手厄薛拉(Gio Urshela)緊急被塞進40人名單，然後再拉上大聯盟。
洋基臨時抽換陣容，總教練波恩(Aaron Boone)的說法是厄薛拉比較有經驗(3年大聯盟資歷)，艾斯卓達有火力，球迷也想看到他受槍傷後勇敢振作，但洋基目前專注的是守備，只好讓艾斯卓達再等等。
7日對金鶯的比賽，拉瑪修(DJ LeMahieu)先發守三壘，泰勒韋德(Tyler Wade)守二壘。後來厄薛拉上來代打守三壘，拉瑪修轉到二壘，泰勒韋德退場。拉瑪修繳出單場3安猛打賞，其他兩人掛零，總之洋基贏球，代表這個配置還是可以的。
波恩說：「我們會多方嘗試各種可能的組合。」當家游擊手桂格瑞斯(Didi Gregorius, 受傷中)被移出40人名單，進入60天傷兵名單。洋基現在就像一艘破船，這邊堵住了另一頭又進水了，只能不斷變招撐住老桂缺陣的這段時間。
(中時電子報)
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