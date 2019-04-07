春天賞花趣！台南近來花旗木大爆發，中華醫大認養的華醫湖（仁德滯洪池）種植了整排花旗木，沿池邊步道盛開，繁華似錦，美不勝收，吸引追花人士攬勝與花入鏡，成為府城賞花的新景點！

俗稱「泰國櫻花」的木是近年來新興的樹木，以往較少見，也常被誤會是南洋櫻，由於這種樹木適合台南氣候生長，開花情況非常好，尤其，滿樹只見花不見葉，花海繽紛，各地花旗木美景都湧入朝聖人潮，台南仁德區的中華醫大認養華醫湖栽種了許多花旗木，也成為賞花朝聖據點。

(中時 )