華醫湖花旗木盛開 府城賞花新景點 16:002019/04/07 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華醫大認養的華醫湖（仁德滯洪池）種植了整排花旗木，沿池邊步道盛開，繁華似錦。（曹婷婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 春天賞花趣！台南近來花旗木大爆發，中華醫大認養的華醫湖（仁德滯洪池）種植了整排花旗木，沿池邊步道盛開，繁華似錦，美不勝收，吸引追花人士攬勝與花入鏡，成為府城賞花的新景點！ 俗稱「泰國櫻花」的木是近年來新興的樹木，以往較少見，也常被誤會是南洋櫻，由於這種樹木適合台南氣候生長，開花情況非常好，尤其，滿樹只見花不見葉，花海繽紛，各地花旗木美景都湧入朝聖人潮，台南仁德區的中華醫大認養華醫湖栽種了許多花旗木，也成為賞花朝聖據點。 (中時 ) #花旗 #賞花 #中華 #朝聖 #樹木 也許您會感興趣 推薦閱讀 瀕絕鯨豚魂斷金門海域 採樣釐清死因 10:112019/04/03 生活 花旗環球唱多名單 11強出列 04:092019/04/04 生活 台灣唯一場 安迪沃荷特展 朝聖要快 01:122019/04/05 生活 清明祭軒轅黃帝 萬名中華兒女謁陵 04:092019/04/06 生活 國家主權沒有問題 04:092019/04/06 生活 外銀衝信用卡業務 壓力大 04:092019/04/06 生活 麗寶花漾兒童假期 轉動你的夢 04:092019/04/06 生活 合歡群峰杜鵑含苞初綻 小奇萊已開4成 16:062019/04/06 生活 福桂滿竹 獅潭嘗筍賞花趣 04:102019/04/07 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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