新竹縣府發生竊案後，靠警衛室的大門裝控制器，做只出不進的管制。（羅浚濱攝）

新竹縣政府內超商3月31日發生蜘蛛人攀降手法的竊盜案，縣府隨即亡羊補牢，在縣府兩棟大樓四周門窗都裝上紅外線感應器，假日不論員工或民眾都要先簽名確認身分，走警衛室才能進入縣府。

縣府駐衛警隊長藍兆堂說，竊賊是利用窗戶未關潛入縣府，作案時把走道的監視器鏡頭轉低，從二樓中庭垂降進超商，但行竊過程還是被監視器拍到，幸好警方有逮到竊賊。

「駐衛警自然被罵到臭頭！」藍兆堂說，竊案發生隔天4月1日起，每天下班6點一到，各側門鐵門即關閉，由駐衛警加強巡邏。

縣府隨即採購安裝紅外線設備，若有人想開窗門將會觸動警報，鈴聲大作。縣府大門左側靠警衛室的出入門則裝上控制器，做只出不進的管制，3日完工後，4日清明節連假正式啟用。

藍兆堂說，為加強管制下班和假日的門禁，不論是縣府員工或民眾要進府內，都要先在警衛室前簽名，警衛確認身分後才能放行，統一走警衛室進縣府，出來都走有控制器管制門，相信應可避免發生類似竊案。

(中時 )