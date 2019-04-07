近年有許多預防失智症的研究。有報導指出，細胞激素增加可能引發全身炎症，而這種炎症與衰老引起的許多慢性疾病有關，加州大學皮膚科醫師表示，做好皮膚保溼能減少細胞激素增長，進而有機會減少罹患失智症的風險。

據《元氣網》報導，美國加州大學San Francisco分校有研究團隊指出，年齡增長會使身體的「細胞激素」隨之上升，這類細胞激素引起的炎症，可能會引發失智症、糖尿病和心血管等慢性疾病。

為了解細胞激素與皮膚保溼之間的關係，研究人員找了33名長者分成2組，並讓其中1組於1個月內多次進行保溼療程，結果發現，接受保溼療程組的血液樣本，其細胞激素下降了，主要研究者皮膚科醫生Theodora Mauro表示，若透過適當的皮膚護理能控制炎症，那麼保溼就有可能與預防失智症有關係。

國泰醫院皮膚科主治醫師俞佑表示，研究中提到勤做皮膚保溼可降低體內發炎性細胞激素的濃度，這的確是令人振奮的消息，推測可能有益於延緩各種器官系統的老化，但對於預防失智症幫助，則有待更進一步大規模的實驗證實。

(中時電子報)