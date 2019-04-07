桃山國小合唱團為籌得到德國比賽的旅費，錄製「迴響 霞喀羅溪畔」專輯，上月在專輯發表會獻唱。（羅浚濱翻攝）

桃山國小合唱團去年在全國學生音樂比賽獲優等佳績，小朋友都很希望到德國比賽。（羅浚濱翻攝）

2012和2014年受邀至總統府雙十國慶大典領唱國歌的五峰鄉桃山國小合唱團，為籌措4百萬元旅費參加7月在德國舉辦的合唱比賽，自食其力商演，並錄製「迴響 霞喀羅溪畔」專輯CD，預計銷售7千張，目前賣出2千張，得款100萬元，距目標還有段距離，校長蘇美娟希望各界踴躍訂購專輯，讓孩子圓夢。

近10幾年來，桃山國小合唱團的天籟之音，在新竹縣或全國學生音樂比賽都是常勝軍，錄製的專輯曾獲得第18屆金曲獎「最佳跨界音樂專輯獎」和第24屆金曲獎「最佳傳統歌樂專輯獎」。

「泰雅文化的精神就在孩子美好歌聲中被傳承、被發揚！」校長蘇美娟說，師生們有個夢想，就是7月到德國韋爾尼格羅德參加「第11屆德國韋尼格羅德約翰．布拉姆斯國際合唱節暨合唱比賽」，這是全球合唱團體共襄盛舉的音樂盛事。

蘇美娟指出，為籌措4百萬元到德國比賽的費用，各界捐款約有150萬元，48名師生自食其力，經常利用假日做商演賺旅費，去年底並錄製「迴響 霞喀羅溪畔」專輯。

校方在3月9日舉辦專輯發表會，部落族人、部分民宿業者和露營區業者也主動協助販售，預計銷售7千張，目前售出2千張，距目標還有段距離。

這張新專輯賦予泰雅傳統歌謠新的生命和新的詮釋，曲風與前3張專輯完全不同，蘇美娟希望各界民眾發揮愛心購買專輯，成就孩子們一圓出國參賽的美夢，讓臺灣好聲音，被世界聽見！訂購資訊https：／／goo.gl／HGRGwU

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