(16:10更新，比賽最後戰果)2019馬來西亞羽球公開賽今天是決賽日，於第四場登場的女單決賽，世界球后戴資穎面對世界第4的日本好手山口茜，以21：16、21：19獲勝，成為繼2004年到2006年的中國大陸好手張寧之後，大馬公開賽史上第二位達成三連霸的女單選手，也拿到個人本季首座冠軍。

首局小戴幾次對角加速強攻打得相當漂亮，掌握主動攻擊的氣勢，搭配力道變化、有時放短球，21：16先下一局；第2局小戴以3：0有個好的開始，隨後出現失誤偏多的麻煩，甚至曾7：9落後2分，技術暫停結束、回到場上後，雙方數度互換領先、平手，小戴再把犀利的角度打出來，找尋突破機會，在20：19出現冠軍點時，山口茜提出絕望式的挑戰，最終挑戰失敗、於下一分被小戴鎖定勝利。

今天之前，小戴生涯與山口茜交手14次、戰績是8勝6負，上一次交手是上個月全英公開賽四強戰，當時小戴拚戰三局險勝，而戴資穎粉絲專頁的管理員今天賽前po文表示，馬來西亞一直是小戴的福地，每次到大馬小戴心情都超嗨，這樣的正面能量成了她在場上奮鬥的動力，不但順利完成大馬公開賽三連霸，也終於收獲個人本季第一座冠軍。

大馬公開賽決賽日共有混雙、女雙、男單三個項目出現中國大陸選手互相爭冠的畫面，混雙由第1種子「雅思配」鄭思維/黃雅瓊以21：17、21：13擊敗第2種子王懿律/黃東萍奪冠；女雙第5種子陳清晨/賈一凡21：14、21：15、擊退同胞杜玥/李茵暉；男單則是兩位前世界球王之爭，左手持拍的林丹在先輸一局劣勢下，9：21、21：17、21：11逆轉勝同胞諶龍，比賽中場邊觀眾不停喊著林丹的名字替他加油，賽後心情大好的他也把比賽球拍送給球迷。

因為鼻咽癌暫別球場的大馬球星李宗偉，目前恢復健康、積極訓練尋求復出，今天不但再度到場欣賞比賽，並擔任男單賽事頒獎嘉賓，分別和林丹、諶龍小聊一下，林丹也輕拍李宗偉給予鼓勵。

(中時電子報)