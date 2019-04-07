高雄市長韓國瑜參拜完台中大甲鎮瀾宮後，再赴南投三玄宮，和國民黨立委許淑華合體，兩人出現受到信眾熱烈歡迎，尖叫聲不斷，兩人一路從廟口一路被推擠到大殿，現場宛如一場粉絲見面會。

高雄市長韓國瑜參拜鎮瀾宮後，到南投三玄宮還願。在韓國瑜選高雄市長時候，許淑華曾到三玄宮為韓祈福。韓國瑜當選後，今日親自赴三玄宮，感謝三玄宮的保庇。

韓國瑜到現場後，和許淑華合體，得知韓國瑜要來的信眾，早在廟裡廟外卡位，群眾一擁而上，場面非常混亂。短短幾分鐘路程，竟花了二十幾分鐘才進入殿內。由於韓國瑜今日行程太滿，先在三玄宮內的辦公室稍事休息。

一個小小的辦公室竟秒成粉絲見面會場所。所有民眾得知韓國瑜要來，不僅室內甚至窗外都擠滿韓粉，高舉手機想方設法要和韓國瑜合照，韓國瑜也親切回應粉絲熱情。現場更有民眾高喊選總統，挺韓熱情不因韓國瑜的不表態而冷卻。

(中時電子報)