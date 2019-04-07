前新北市長朱立倫上午呼籲徵召高雄市長韓國瑜參選2020，國民黨主席吳敦義稍早表示，會在最適當的時間做最必要而適當的安排，吳也被問及是否放棄選總統？吳則未回答。然而，資深媒體人尚毅夫曾表示，吳敦義力拱韓國瑜競逐總統等舉動，目的是想卡朱、卡王，他說吳根本沒放棄參選2020。

國民黨內總統初選，黨內拱韓聲浪不斷！吳敦義先前拋出「萬分之一徵召」、「徵召式初選」、「被動領表」、「特邀領表」等舉動，引發外界關注。然而，即便吳敦義不斷釋放各種讓韓有機會被徵召或是被動參與初選等訊息，但吳敦義至今仍未鬆口表態選不選2020。

據放言專欄指出，尚毅夫認為，吳敦義根本就沒放棄參選2020。他說近日報導稱黃復興黨部要求各地所屬支部，每日回報黨員人數統計，強調目標不得低於「2年前黨主席選舉」有投票權的黨員人數。此外，尚毅夫說吳曾在一場聚會中拋「你們不要把話講死」，意即要在場其他人不要篤定說他不會選2020，還要大家4月再問他。

從吳敦義「萬分之一」徵召、「徵召領表」等舉動，尚毅夫直言，韓國瑜是吳敦義運作的籌碼。他說吳不希望提名朱參選，且即便成功卡朱，也會擔憂立法院前院長王金平冒出頭，扼殺吳的參選機會。

尚毅夫說吳敦義現階段好似把韓看作「策略性」，不斷釋放各種讓韓有望被徵召或被動參與初選等訊息，讓朱跟王跟著轉，營造批吳就是得罪韓粉的局面。若徵召未果，韓粉將責任丟向朱、王後，便能達到拉攏韓粉的效果。然而，即便韓目前處於「策略性」，尚毅夫說未來也恐被吳看作是「目的性」。

(中時電子報)