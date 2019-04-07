人第一印象很重要，但決定外觀年齡要素中，除「體態」外，研究顯示，骨頭越是年輕、健康的人，肌膚就越有光澤，外表也顯得更加年輕，還可能讓各個臟器變得年輕健康。
日本醫學博士、女性更年期及骨質疏鬆的專科醫師太田博明在《骨質疏鬆照護全書》中表示，依據近年來的研究得知，骨頭越是年輕、健康的人，肌膚就越有光澤，外表也顯得更加年輕。
2011年美國耶魯大學研究團隊，以停經後3年內的50歲左右女性，共114人為對象，調查骨密度與臉部和頸部等11處部位的肌膚狀態之間的關係，結果骨密度越高的人，肌膚就越有彈性；相反地，骨密度低的人，許多都有肌膚缺乏彈性、皺紋變多的情況。
另外，以同年齡層的人為對象，研究骨質疏鬆症與肌膚鬆弛、臉部皺紋、法令紋等容貌老化之間有何關聯性的報告，也曾經登載於美國的專業整形醫學期刊中。
近來也有研究發現，骨頭也擁有各種內分泌功能，並關係到各個臟器的運作。換句話說，骨頭若能返老還童，就有可能讓各個臟器同樣變得年輕健康。
(中時電子報)
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