台南市議會商借屏東縣舉辦的台灣燈會作品，3月15日起在議會前廣場展出，7日圓滿落幕，24天吸引36萬人次參觀，台南市議長郭信良認為活動成功為議會周邊店家帶來觀光經濟效益。

屏東縣今年舉辦台灣燈會成功，但仍有許多民眾來不及欣賞到璀璨的屏東燈會，台南市議會認為可惜，在屏東燈會結束後，將作品借回台南市議會，在廣場前布置，3月15日繼續舉辦「小小台灣燈會展」，並以「天天送電視」摸彩活動來吸引人潮，活動7日結束，共吸引36萬賞燈人次。

這場「小小台灣燈會展」經歷24天展期熄燈結束，活動期間舉辦的攝影比賽與繪畫比賽則仍在收件，民眾還有機會將作品投稿到議會。

台南市議會罕見舉辦戶外活動，這次議會員工一起動員參與，都感到辛苦卻有價值，看到人潮為周邊店家帶來的觀光經濟效益，內心有成就感。

郭信良感謝議會員工在燈會期間布展的辛勞，他提到燈展照亮台南市議會夜空，調合議場給人嚴肅的問政氛圍，台灣經常沉浸在過度選舉氛圍中，美麗的燈會放鬆市民心情，淡化政治口水，覺得這場借展相當值得。

(中時 )