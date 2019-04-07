好萊塢女星珍妮佛．安妮斯頓（Jennifer Aniston）今年2月剛滿50歲，魔鬼身材看不到歲月痕跡，眾多健身方式中獨鍾拳擊，她說是除了瑜伽之外，堅持最久的一項運動，更因為效果太好，就連她的拳擊教練都跟著聲名大噪！

練習一到兩小時、休息一下補充營養，再接著繼續運動，這樣高強度的練習，就是珍妮佛．安妮斯頓的日常健身，靠著拳擊，50歲腰、臀、腿依舊緊緻又比例完美。拳擊教練里昂．阿蘇比克（Leyon Azubuike）為她量身打造的健身動作因此紅遍好萊塢。

這位不老美女突然瘋狂愛上拳擊，外界一度懷疑她和教練戀愛中，可見投入的程度，撇開緋聞不談，拳擊動作其實相當平易近人，一般人居家也能輕鬆練習。

好萊塢健身教練最推薦的健身工具：彈力帶

這一整套動作不只出拳，也要延展和提升肌力，里昂．阿蘇比克捨棄常見的啞鈴，以輕巧的彈力帶鍛鍊三頭肌和二頭肌，「很多人都擔心這類動作，認為練二頭肌會不會讓手臂看起來很壯，答案是不會的。」

接著進行深蹲，每組十下，做個兩至三組就足夠。這套動作的好處是隨時隨地都能展開，包括沙發、床都能運用來輔助動作，即使旅行，只要攜帶彈力帶，在旅館也能輕鬆健身。

瘦手臂、擺脫游泳圈 拳擊一次滿足你的需求

彈力帶與深蹲結束，就正式進入拳擊動作，里昂．阿蘇比克認為拳擊能同時鍛鍊手臂、腰、肩、臀、大腿和小腿，而且沒有場地限制。包括刺拳（Jab）、勾拳（Hook）做起來並不容易，但動作的同時大腦也跟著思考，是身心一起投入的運動，雖然可能有點難度，但也因此更加有趣。

「拳擊包含了思考的部份，大腦必須跟著運作，不像只騎在腳踏車上而已，感覺很棒。」珍妮佛．安妮斯頓這樣形容拳擊，2016年她被《時人雜誌（People Magazine）》選為「全球最美女性」，曾表示週日休息不健身，里昂．阿蘇比克透露她現在可能七天都在運動，稱讚她是「天生運動員」非常勤奮，讓他這教練當得比較輕鬆。

拳擊結合思考與運動，能同時鍛鍊多個部位。(圖片來源/pixabay)

跳繩、彈力帶、拳擊交替 增加運動難度

里昂．阿蘇比克根據珍妮佛．安妮斯頓的行程調整運動時間，不論多忙碌都有辦法塞進拳擊，他非常注重訓練方式的變換，跳繩、彈力帶與拳擊輪替，讓身體隨時應對改變，增加難度與挑戰。

他透露珍妮佛．安妮斯頓一開始很不喜歡跳繩，覺得難度太高，「我就是讓她一練再練，現在她已經做得很棒了。」

席捲名流圈 哈利王子靠拳擊抗憂鬱

職業運動員把拳擊比喻為和身體下的一場棋，需要結合速度、準確度、韻律和步法，可同時訓練手眼協調、鍛鍊肌肉並燃脂。

除了珍妮佛．安妮斯頓，包括足球金童貝克漢的妻子維多利亞．貝克漢（Victoria Beckham）、名模吉吉哈蒂（Gigi Hadid）都是愛好者，英國哈利王子更曾靠拳擊走出母親黛安娜王妃過世的情緒低谷、釋放內心憤怒，「我那時候真的很想揍人，能打沙包總是比較好一點。」歐美名流圈全力擁抱拳擊，維持身材更釋放壓力。

資料來源：Forbes、Womens Health、livestrong.com、Irish Examiner

(中時電子報)