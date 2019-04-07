因應桃園國際機場興建第三航廈工程需要，從高速公路開車進出機場的交通動線，在9日將小幅調整，10日上午6時完成新動線切換，桃機公司呼籲用路人留意，並減速行駛。（陳麒全攝）

因應桃園國際機場興建第三航廈工程需要，從高速公路開車進出機場的交通動線，在9日將小幅調整，10日上午6時完成新動線切換，桃機公司呼籲用路人留意，並減速行駛。（桃機公司提供）

因應桃園國際機場興建第三航廈工程需要，從高速公路開車進出機場的交通動線，在9日將小幅調整，10日上午6時完成新動線切換，桃機公司呼籲用路人留意，並減速行駛。（桃機公司提供）

桃園機場飛行日常-第三階段動線改道篇。（影/ Taoyuan Airport）

桃園國際機場進行第三航廈建設工程，因應施工需要，由國道高速公路開車進出機場的交通動線自9日起，將小幅調整，並於10日上午6時完成新動線切換，部分路段新增彎道，在接近第二航廈路段車道分流並降低速限，桃機公司提醒駕駛人依照指標速限，小心駕駛。

桃機公司表示，自4月9日6時開始，由高速公路國道2號進出桃園機場園區，在通過W2滑行道下方地下道後，至P4停車場前路段，將外彎至外側新鋪設道路，並於接近第二航廈前再彎回原有道路，請駕駛人依交通標誌指引，小心行駛。

為配合動線轉換施工需要，4月8日夜間21時30分至4月9日清晨05時3 0分止，由國道進入機場園區動線縮減為1個車道；4月9日夜間21時30分至4月10日清晨05時30分止，出機場前往國道動線也會縮減為1個車道；另園區舊迴轉道則於4月8日夜間21時30分至4月10日清晨02時封閉，由台4線貨運園區進入機場方向車輛若要迴轉至第二航廈出境層或P4停車場，請沿國道2號前進至大園交流道下匝道後再迴轉，新迴轉道將於4月10日清晨02時開放啟用。（動線轉換如遇豪大雨等天候因素可能順延，若需調整，詳細時間將再另行公告）

桃園機場公司副總經理陳福將表示，這次的改道為了讓用路人在駕駛時可以更明確的指引，在改道的路面上以不同「顏色識別」，其中航站南路原有車道，在改道期間，前往第二航廈3樓出境層（走淺綠色路面）、第二航廈1樓入境層（走深綠色路面）、第一航廈（走淺藍色路面）。

為因應動線調整施工需求，4月8日、9日兩天，機場捷運於晚間20時起至末班車，旅客可免費從機場捷運A11（坑口站）及A15（大園站）進出桃園機場，接機民眾及旅客可以多加利用機捷沿線各站做為接送地，避免道路封閉影響行程；施工轉換期間客運、計程車等聯外運輸車輛可改走台4線進出機場，減少可能的交通壅塞情形。

這次桃機的改道預計至今年8月底，屆時配合WC滑行道遷移及雙向化工程完工，除空側部分航機調度運作可更有效率，路側由國道高速公路開車進出桃園機場園區也可恢復原本南進（由國道進入機場走南路）、北出（離開機場由北路進入國道）交通動線，提供開車民眾更佳行車品質。由於改道後車道縮減，可能會發生塞車情況，建議前往機場的旅客可以提早出門，避免影響搭機報到時間。

(中時 )