男星丹尼斯戴(Dennis Day)是美國娛樂圈知名人物，乃是華特迪士尼創立之兒童頻道所屬招牌綜藝節目《米老鼠俱樂部(The Mickey Mouse Club)》，所培育出的初代童星，之後該節目又培養出小甜甜布蘭妮、大賈斯汀等巨星，而今年76歲的丹尼斯戴，去年驚爆從美國鳳凰城的家中失蹤，始終找不到人，8個月後的今天，警方赫然在他家找到一具屍體，但身分不明，無法確定是否就是他本人。

早已退休安享晚年的丹尼斯戴，去年爆出突然失去行蹤，據《USA Today》報導，跟他相伴45年的丈夫Ernest Caswell因為老年痴呆症的關係住院中，因為遲遲盼不到丹尼斯來探望自己，所以請醫護人員代為跟警方通報另一半失蹤，警方獲報後前往他們的住所調查，但當時並未發現可疑之處。

而丹尼斯失蹤一事被通報後，過去大半年，2個月前警方在市區發現了丹尼斯的車，車內不是他本人，而是兩個陌生人，他們說車子是由丹尼斯本人外借的，經調查後警方排除兩人的嫌疑，而整起失蹤案，丹尼斯的家屬曾公開表達對警方搜查進度緩慢的不滿，無奈嘆若照這景況，恐怕找到了丹尼斯時他也不是活人了，沒想到一語成讖，就在丹尼斯家人在網路上發起「尋找丹尼斯」活動後，這回警方在丹尼斯的家中發現一具神祕屍體，其身分無法辨識，有可能就是丹尼斯本人，然此事還需要進一步調查才能確定。

(中時電子報)