韓國瑜一家人與神力女超人許淑華抵南投三玄宮，民眾高喊選總統。（圖／中時電子報）

韓國瑜偕同李佳芬、韓冰一家人與「神力女超人」許淑華赴南投三玄宮，李佳芬表示因為連假遇到塞車，所以遲到。一家人準備走150公尺的大進場，民眾也高喊「選總統」！

據本報系記者報導，南投縣長林明溱主持「補財庫」儀式，現場大約湧入上萬人，三玄宮是南投市當地信仰中心，祭祀玄天上帝，許淑華在高雄市長選前有幫韓國瑜許願，因此，今天除了是補財庫儀式外，韓國瑜也是特地前來還願。

吉時到後，南投縣長林明溱與高雄市長韓國瑜一起撒元寶，，除了巧克力外，還有一元硬幣，象徵發大財，是廟方貼心舉動。

面對台下選總統呼聲，韓國瑜致詞時表示，「喊3聲爽一下就好了！」，他也說，他搶訂單只有一個目標，就是讓基層過好日子，來到三玄宮，希望心理得到安靜、寧靜，也會認真努力打拚，最後韓國瑜也高喊「台灣安全、人民有錢」！

韓國瑜也表示，整個台灣好像被鎖起來了，越來越不快樂，賺錢辛苦，希望台灣經濟發展越來越棒，也是努力目標。

至於徵召的問題，韓國瑜說，朱立倫與吳敦義、王金平先談，他先去美國，把台灣現況跟僑胞報告，等回台灣再來處理。李佳芬也笑說，都是韓國瑜在洗衣服。

(中時電子報)