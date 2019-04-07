大陸中央氣象台網站指出，今天是小長假最後一天，大陸中東部地區天氣狀況良好，降水較弱且氣溫適宜。不過昨天，新的一股冷空氣已從新疆出發，給新疆北部帶來6～8℃降溫；今天白天到夜間，新疆東部、甘肅、青藏高原等地將出現明顯雨雪，青海北部、西藏南部等地局地有大雪。

中央氣象台預計，7日至10日，受冷空氣的影響，西北地方大部、華北、黃淮、江淮、江漢、江南等地氣溫將先後下降6～8℃，局地降溫可達10℃以上；其中9日白天，京津冀一帶的最高氣溫或將跌至10℃左右。

(旺報 )