冷空氣影響 大陸今起明顯降溫 18:282019/04/07 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸中央氣象台網站指出，今天是小長假最後一天，大陸中東部地區天氣狀況良好，降水較弱且氣溫適宜。不過昨天，新的一股冷空氣已從新疆出發，給新疆北部帶來6～8℃降溫；今天白天到夜間，新疆東部、甘肅、青藏高原等地將出現明顯雨雪，青海北部、西藏南部等地局地有大雪。 中央氣象台預計，7日至10日，受冷空氣的影響，西北地方大部、華北、黃淮、江淮、江漢、江南等地氣溫將先後下降6～8℃，局地降溫可達10℃以上；其中9日白天，京津冀一帶的最高氣溫或將跌至10℃左右。 (旺報 ) #氣溫 #新疆 #大陸 #冷空氣 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸AI人才數領先全球 具發展優勢 04:102019/04/03 兩岸 新疆問題 西方站著說話不腰疼 04:102019/04/03 兩岸 首批進口遊戲版號 騰訊、網易獲批 04:102019/04/03 兩岸 星展：中國進入「自力更生2.0」 16:332019/04/03 兩岸 陸增購大豆 美仍提法案防陸威脅 04:092019/04/04 兩岸 Q1融資破紀錄 惠譽看壞陸銀獲利 04:092019/04/04 兩岸 台玻、冠軍 大陸營運挑戰加劇 04:102019/04/04 兩岸 兼統戰部副部長侍俊 掌新疆辦 04:092019/04/07 兩岸 治疆寬嚴並濟 汪四點變兩個區分 04:092019/04/07 兩岸 油菜籽淪為犧牲品 04:092019/04/07 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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