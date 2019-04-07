台北市議員應曉薇與天心地元協進會經過近兩年的籌備，邀請北市百名清寒學子搭乘的「愛之船-百人圓夢旅」於今日順利啟航，台北市教育局長曾燦金上午前往中正紀念堂前歡送百位同學，祝福同學們順利圓夢，並期盼參與學生向外國友人推廣台北市是友善城市，歡迎到台北觀光。

「愛之船-百人圓夢旅」活動7日上午在集合現場，沒有出過國的孩子，每人以議員應曉薇捐選舉補助款幫孩子辦的護照，既興奮又緊張，多位送行的家長看著家中孩子第一次出國尋夢，感動不已。

應曉薇表示，八年前第一次搭乘郵輪時，看到世界那麼大，但台北仍有那麼多的孩子沒能力出國，於是對著大海許願，期許自己將來有能力能帶領一群小朋友去看這個廣大的世界，今天終於願望成真。

應曉薇也說，感謝很多善心人士的捐款及志工們熱心奉獻，及百威旅行社、歌詩達郵輪的不計成本，才能讓此次「愛之船，百人圓夢旅」才能順利成行。

本次隨團登上歌詩達郵輪大西洋號的同學有100位同學免費參加，其中包含北一女、建國中學、南門國中、萬華國中等校的學生，照顧同學們的保姆多達50位。快拍團隊、台北市跆拳道協會、南門複合式童軍團，也隨團協助，將提供學生最難忘的旅程。

台北市教育局也安排與日本沖繩縣具志川商業學校與進行海外交流，。百位同學正滿心期待的踏上日本沖繩、宮古島及石垣島，展開「愛之船百人圓夢旅」。

(旺報 )