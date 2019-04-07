有家族病史，基因檢測卻找不到與肺癌有關的基因，於是，段行建抗癌從空氣品質下手，他做了什麼抗空污、抗癌的事？

早春的新竹，風裡仍透著幾許寒意。走進新竹梅竹莊的員工住宿休息室，群創光電榮譽董事長段行建，先望向右邊空氣清淨機，再向前望窗外白茫茫的一片，分不清是雲霧還是空污，「窗戶有沒有密閉對我來說非常重要，因外面空氣遠比室內髒，」他認真地說。

只要到一個陌生的地方，他就會拿出空氣偵測機，偵測當地PM2.5及PM10空氣品質。

這個生活改變，從段行建癌後開始。

2017年5月，段行建右肺發現有顆0.9公分陰影，在未確診是否肺癌下，大膽決定切除。「恭喜你！」台大醫院胸腔外科主任陳晉興對手術後的段行建說的第一句話，那意謂著被切除的0.9公分陰影確診為肺癌腫瘤第1期。那一年段行建剛好70歲。

段行建有面板教父之稱，是華人最早研究光電面板，也因此很早接觸有毒的化學品。想到哥哥段行迪在半導體業也常接觸有毒化學品，於是建議哥哥做肺部檢查，結果哥哥肺部也有1.1～1.2公分陰影，開刀後也確診為腫瘤細胞。

段行建的空氣偵測機，可偵測PM2.5及PM10（直徑≤10微米）的顆粒物。(圖片來源/陳德信)

改變①起床第1件事先監控空氣

自己70歲、哥哥73歲做肺癌手術，母親74歲因肺癌過世，是家族史嗎？段行建腦中盤旋著問號。

第2年趁在美國聖地牙哥過農曆新年時做了基因檢測，「你沒有發現任何一個跟肺癌有關的基因，但不代表未來會發現新的基因與癌症的連結，」醫師說明檢查的結果，給了一個肯定又模糊的答案。

段行建手術後，因切除一部分肺組織，加上從小患有氣喘，只要空氣不好，身體變得異常敏感，如同人體移動空氣品質偵測器，深刻地感受空污的嚴重。

於是，段行建抗癌從空氣品質下手。「只要空氣髒的地方我都不會去，」段行建說，這是他罹癌後最大生活改變。

每天起床後第1件事，就是看群創兩大基地新竹、台南的空氣品質，如果那天空氣污染嚴重，又非得出門，就會選擇開車或搭高鐵、捷運，儘量不與室外髒空氣接觸。

「吃可以選，喝也可以挑，但空氣完全無法選擇，空污的可怕是每個人都逃不掉的，」他對前來專訪的《康健》記者說：「今天你要來訪問我，你必須出門，無法因為空氣不好而不來，這是沒辦法、沒選擇的。」

室外空氣無法要求，但室內空氣品質卻可以掌控。

「段董認為員工平常待在辦公室時間很長，公司應該提供乾淨的空氣，照顧員工的身體健康，」群創光電公關經理鄭雅莉說。當時的董事長王志超主動下令，將群創竹南、台南辦公室的空調全部檢查加裝高效率微粒濾網HEPA。經實地測試，辦公室外是重污染，進入辦公室污染變得很輕。「現在不論是在竹南或台南，群創的辦公室都是全台灣空氣品質最好的，」段行建自豪地說。

但空氣無所不在，空污看不到摸不著，卻如影隨行。連醫界都承認，對付PM2.5一點辦法也沒有。

世界衛生組織更警告，空污每年導致全球700萬人死亡。

「每個人可以吸到乾淨的空氣，這好像是人民最基本的要求吧！」人生70才開始，癌後段行建站了出來，成為第1位抗空污企業家，面板教父從此展開趕走空污抗癌行動。

改變②用企業影響力，啟動抗空污革命

2017年秋天，成功大學環境工程學系教授吳義林坐在群創台南辦公室，他正為段行建分析台灣的空污問題。

吳義林第1次見到段行建就直言：「群創集團本身應該要身體力行，你可不可以不只是做到符合法規的標準，而是做到業界標竿？」吳義林認為，群創如果能做到業界標竿，就能帶動業界減少工廠排放污染。而台灣的固定污染源（工廠污染源）佔了三分之一。

段行建換位思考來抗空污，如何讓空污可被控制、預測及預防？以群創面板龍頭地位及影響力；以掌握面板產業製程的精準度；以企業強大的效率與執行力抗空污，掀起了光電面板業的抗空污革命。

●身先士卒，先革自己的命。

群創不僅每年投資1.8億元的設備，降低製程污染排放，更即時監控排放管理，並與中山大學合作，以回收循環方式，3年降低空污排放10％，明年更要求揮發性有機物去除率達92％以上超高難度。

●以面板龍頭的地位，群創希望200家供應商3年達成自主減排。

若供應商不會減排，群創公開分享方法；再不會，請專家教，如果供應商3年達成自主減排，群創訂單優先給你。

「去年景氣反轉，連群創獲利都衰退9成，但他們規模大，拿得出1.8億元投資減排設備。我們規模小，去年已經虧損，生存都很困難，要花好幾百萬投資減排設備，真的很難，」一位供應商私下說。

但減排降污卻能賺錢！群創用數字鼓勵供應商。事實上，群創採循環回收化學品大降消耗量及使用量，年回收再利用價值已達26億元。此外，群創與大學合作減排，回收成功模式也推展至餐飲、飼料、石化及鋼鐵產業，以企業影響企業，「只要每個產業龍頭來做，效果一定大不同，」段行建認為。

繼去年7月群創抗空污大會後，得到南科管理局全力支持，與園區數百家廠商達成抗空污行動。

●呼籲企業公開排放數字，資訊透明化以做為下一步的減排依據。

目前各廠商只有揭露是否在標準的範圍內，但未揭露確實排放數字。

吳義林驚訝段行建真做到了，「他是個說話算話的企業家，真的很難得，在短短時間群創做到企業標竿，更影響其他企業。」

「固定污染源佔三分之一，工廠排放的空污在法規限制下已減少60～70％，」吳義林強調，但汽機車的移動污染源，香火、餐廳、油煙等逸散污染源及境外移入的污染源，卻一點都沒減少，這才是國人健康的無形殺手。

「勿霾蒼穹」計劃運用數位科技與互動設計，在全台灣各地舉辦實體影展，希望藉此讓一般民眾更加了解空污議題，並起身採取行動對抗空污。(圖片來源/群創教育基金會提供)

改變③走入人群，喚起人們重視空污

於是，低調的段行建直接走進人群喚起人們重視。「如果要吸毒，請來大林蒲，這裡的空氣比毒還更毒，」高雄大林蒲居民說，因為他們居住在800多根煙囪包圍的環境下，……這是群創教育基金會出錢出力拍攝《浮塵之島》的影片片段。

段行建以群創教育基金會董事長身分，號召25位知名導演如王小棣等人，拍攝25支短片，真實記錄台灣空污樣貌，推出《勿霾蒼穹》空污行動影展，在台灣北中南三地展出，以喚起國人對空污嚴重影響健康的認識與重視。

這個行動影展與影片，1個月就吸引17萬人觀賞。「我們將以強硬防治態度抗空污，」台中市長盧秀燕在影展中公開宣布。此外，王品集團執行長楊秀慧也親自到影展現場，這代表台灣餐飲業龍頭王品加入反空污陣容，因為餐廳的油煙排放也是台灣重要污染源之一。

「但很多年輕人看完這些微電影後把它當恐怖片，」段行建無奈地說：「人們都不關心自己的健康，每個人總覺得自己是那個例外，直到自己、家人生病，才問為什麼是我？我也是，大家都是。」罹癌後的他深刻地體會，「但台灣禁不起這樣一直下去，如果再不注意，30年、50年，台灣一、兩個世代，癌症發生率一定會大爆發，」他為台灣下一代擔心。

《勿霾蒼穹》行動影展中有個互動遊戲區，裡面有輛腳踏車在螢幕的正前方。用力踩腳踏車，螢幕裡空污雲霧就會一點一點消散，踩得愈快，黑色雲霧也散得愈快，最後露出藍天。但只要踩慢一點，黑色空污就會增加，如果停下來，整個畫面就會布滿黑色雲霧。

癌後的段行建使盡全身力氣踩著腳踏車的踏板，不僅自己踩，更號召企業、專家、學者、官員、導演、醫師、民眾一起加入用力踩。因為這是輛不能慢、不能停的腳踏車，即使現在還看不到空污雲霧消散。段行建相信，只要大家團結努力，有一天一定會踩走黑色空污，踩出台灣的藍天。

段行建 肺癌第1期│癌後2年

1947年生、美國史丹佛電機博士。現任群創榮譽董事長、群創教育基金董事長。曾任群創光電董事長；友達光電、聯友光電總經理。

(中時電子報)